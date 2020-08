Dusan, tra lampi e occasioni sprecate, ora che fai?

Dusan Vlahovic può essere tranquillamente definito come lo specchio della stagione appena conclusa della Fiorentina, un misto di talento e genio, non senza rimpianti. Il gigante classe 2000 ha preso la scena in più di una occasione, cancellando praticamente il brasiliano Pedro e provando a reggere il peso dell’attacco viola da solo, riuscendo solo a metà nell’impresa. Il bottino stagionale è stato di 8 gol in 34 partite tra campionato e Coppa Italia, con anche due assist, decisamente non male per un ragazzo di appena 20 anni, che però si è perso in alcuni momenti decisivi dell’anno, lasciando i viola senza gol. L’errore è stato sicuramente lasciare tutte le speranze di gol sulle spalle del giovane Dusan, almeno fino a gennaio.

Dalla ripresa

Dal mercato di riparazione, infatti, con l’arrivo di Cutrone, l’impiego di Vlahovic è diminuito, così come il suo rendimento, con la gara contro il Napoli come apice in positivo, con un gol stupendo segnato dal numero 28 viola. Senza dimenticarci che Vlahovic è stato colpito dal Covid 19, cosa che potrebbe aver avuto alcune ripercussioni sul ragazzo, dopo la ripresa del campionato non è sembrato lui, perdendo completamente il posto in favore dell’ex Milan. Il punto più basso è stato, probabilmente, il cartellino rosso rimediato a Roma contro la Lazio, dopo una gomitata ingenua che gli è costata l’espulsione diretta, che sembrava aver incrinato anche il rapporto con Beppe Iachini.

Futuro

Il futuro di Vlahovic è adesso un rebus, con il giovane Dusan che dovrà scegliere insieme alla dirigenza viola la strada migliore da percorrere. Il parco attaccanti della Fiorentina è sicuramente molto nutrito, visto che oltre a Cutrone e Kouamè, probabilmente si aggiungerà un attaccante di peso, che verrà scelto per fare il titolare, e Vlahovic rischia di avere poco spazio. La Fiorentina è conscia del valore del giovane diamante serbo, ed è da escludere, in questo momento una cessione a titolo definitivo, mentre l’ipotesi del prestito potrebbe essere presa in considerazione. L’unica certezza, però, è che Dusan continuerà a lavorare più di tutti, come ha sempre fatto, per far ricredere tutti gli scettici.

