Piatek, la Fiorentina ci prova: Pradè tratta con l’Hertha Berlino, ecco la formula

“Firenze chiama il pistolero“: titola così La Nazione. La Fiorentina avrebbe individua in Piatek (SCHEDA) il rinforzo per l’attacco della prossima stagione. Joe Barone e Daniele Pradè hanno iniziato a percorrere con decisione la pista che porta al centravanti polacco del Hertha Berlino. I colloqui fra la Fiorentina e il club tedesco che lo ha acquistato dal Milan, sono in corso. La base per trasformare l’interesse viola in una trattativa vera e propria è realistica. E se a tutto questo si aggiunge il fatto che Pradè era già sulla scia dell’attaccante prima che il Milan perfezionasse il passaggio all’Hertha, ecco che lo scenario di ricomporre a Firenze la coppia Piatek-Kouame è uno scenario su cui si può riflettere. La Fiorentina sa bene che la valutazione attuale del polacco supera (di poco) i 20 milioni di euro, ma il club di Commisso sa anche che l’Hertha è pronto a favorire l’addio di Piatek lavorando su una formula che peserebbe sul bilancio viola solo nel 2021. In pratica, il centravanti può arrivare a Firenze con la formula del prestito (oneroso) e un diritto di riscatto (giugno 2021). In pratica, se le cose dovessero andare così, nel giugno del prossimo anno la Fiorentina andrebbe a riscattare due attaccanti: Cutrone e appunto Piatek.