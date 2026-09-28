I momenti salienti della sfida tra Turchia e Italia di Nations League
Turchia-Italia, probabili formazioni: Fagioli titolare? Ci sono due ex viola
Seconda partita dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League. Gli Azzurri affrontano la Turchia dell'ex viola Montella alle ore 20:45. È iniziata la partita sotto un'acqua battente allo Stadio Ataturk Spor Kompleksi di Bursa. (LE FORMAZIONI)
Dopo appena 8' l'Italia passa in vantaggio grazie alla rete di Bastoni. Sugli sviluppi di calcio d'angolo, il difensore dell'Inter, colpisce in scivolata mettendo la palla sotto la traversa. Al 21' arriva il raddoppio di Frattesi, propiziato da un tiro di Kayode. Proprio l'ex viola firma il 3-0 al debutto in Nazionale maggiore. I tifosi turchi presenti allo stadio mostrano il loro disappunto in merito alla partita con dei cori contro Montella, chiedendone le dimissioni.
Nella ripresa accorcia le distanze la Turchia grazia alla rete di Yilmaz. Risponde subito l'Italia con Pio Esposito in tuffo. Al 75' Nicolò Fagioli viene sostituito in favore di Romano.
Termina 1-4 la sfida tra Turchia e Italia, prova convincente da parte degli Azzurri.
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