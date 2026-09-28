Le formazioni ufficiali di Turchia e Italia per la gara valida per la Nations League
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Le probabili formazioni di Turchia e Italia per la seconda sfida valida per la Nations League. Dopo averlo mandato in tribuna contro il Belgio, il ct Roberto Mancini ha deciso di schierare dal primo minuto il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli. In campo dall'inizio anche l'ex viola Kayode, mentre Kean finisce in panchina. Di seguito le formazioni:
TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Guler, Uzun; Yilmaz.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, Pio Esposito, S. Esposito.
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