Il givoane trequartista del Como, Mattia Liberali, e l'attaccante del Milan, Alphadjo Cisse, durante la conferenza stampa da Coverciano in vista dei prossimi due appuntamenti degli azzurri con Francia e Belgio, hanno parlato dell'importanza degli allenatori avuti, partendo da Aquilani a Catanzaro lo scorso anno e poi l'imnpatto datogli da Baldini in Under 21. Di seguito le loro dichiarazioni:

La risposta di Liberali

Aquilani? Mi dispaice per lui, in questi giorni gli scriverò. L'anno scorso mi ha aiutato tanto, gli devo molto di quello che sono oggi. Mi dispaice che non sia riuscito a lasciare il segno al Sassuolo. Anche Baldini mi ha aiutato tanto, pur avendo fatto solo due settimane di ritiro con lui. Lui prima del calciatore punta a lavorare sulla persona e in questo mi ha aiutato a crescere.

La risposta di Cisse

Ad Aquilani devo molto, mi ha trasmesso tanto e dato tanta fiducia. Sono dispiaciuto della sua avventura a Sassuolo. Ma potrei scommetterci, farà una grande carriera da allenatore. L'anno scorso a Catanzaro sono stati inportanti, lui ha influito tanto in quei primi tre mesi quando sono arrivato lì. Anche Baldini ti lascia tanto dentro, pur non essendoci stato molto. Oltre al campo guarda anche fuori. È proprio una bella persona.