Ci è voluto un guizzo di Nhaga a 6 minuti dalla fine del tempo regolamentare per evitare alla Guinea-Bissau di Beto una clamorosa sconfitta in casa del Madagascar nel girone di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa che comprende anche Nigeria e Tanzania: 1-1 il risultato finale, con l'attaccante viola in campo da unica punta e sostituito da Silva nel recupero della ripresa.

Guinea-Bissau ancora prima, ma con una vittoria la Nigeria, battuta 3-0 nello scontro diretto, può rifarsi sotto portandosi a 6 punti contro 7 in 3 partite.