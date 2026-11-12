Pari che non compromette per ora il primato nel girone di qualificazione alla Coppa d'Africa, ma attenzione alla Nigeria
Vox Populi - De Gea, Martinelli o... Quale futuro per la porta viola?
Ci è voluto un guizzo di Nhaga a 6 minuti dalla fine del tempo regolamentare per evitare alla Guinea-Bissau di Beto una clamorosa sconfitta in casa del Madagascar nel girone di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa che comprende anche Nigeria e Tanzania: 1-1 il risultato finale, con l'attaccante viola in campo da unica punta e sostituito da Silva nel recupero della ripresa.
Guinea-Bissau ancora prima, ma con una vittoria la Nigeria, battuta 3-0 nello scontro diretto, può rifarsi sotto portandosi a 6 punti contro 7 in 3 partite.
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