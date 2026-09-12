La prima tornata di convocazioni per la Nazionale italiana è ormai alle porte. Venerdì 18 settembre il "nuovo" commissario tecnico Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati per il poker di sfide di Nations League, inserite nella maxi sosta di tre settimane varata dalla UEFA. In vista di questo appuntamento, il ct sta valutando alcuni profili provenienti dall'Under 21 e allo stadio Jean Bouin di Parigi ha visto la sfida tra Paris FC e Lione. L'osservato speciale del tecnico azzurro è stato Luca Koleosho, esterno offensivo classe 2004.

Il flirt di mercato estivo con la Fiorentina

Il nome del giovane talento italo-statunitense evoca ricordi recenti in casa viola. Tra giugno e luglio, infatti, Koleosho è stato uno dei primi profili accostati con insistenza alla Fiorentina per rinforzare le corsie esterne. La società gigliata lo ha seguito da vicino e corteggiato a lungo, per poi virare su altri obiettivi nel rush finale della sessione estiva. Alla fine è stato il Paris FC ad affondare il colpo e a riscattare il calciatore, che ha subito ripagato la fiducia con un ottimo avvio in Ligue 1 collezionando due presenze da titolare.

Mancini a caccia di talenti: Koleosho prenota l'Azzurro

Il rendimento dell'ex pallino del mercato viola non è passato inosservato agli occhi del commissario tecnico. Koleosho ha già riassaporato l'atmosfera della Nazionale maggiore lo scorso giugno, quando venne inserito nella rosa sperimentale guidata da Silvio Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. La presenza di Mancini sulle tribune di Parigi rappresenta un segnale chiarissimo: nonostante la volontà di non depauperare l'Under 21, l'esterno del Paris FC potrebbe essere l'eccezione vincente per la prima lista ufficiale del nuovo corso azzurro.