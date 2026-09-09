La Nazionale si prepara a quattro partite in appena undici giorni, dal confronto con il Belgio del 25 settembre a Roma fino alla gara contro la Turchia del 5 ottobre a Bologna. Una sorta di mini Europeo che obbligherà il commissario tecnico Mancini a gestire attentamente il turnover.

Il modulo di riferimento sarà il 4-3-3: Esposito dovrebbe giocare al centro dell’attacco, con Kean su una fascia, mentre resta da assegnare la terza maglia offensiva. A sinistra si profila il ballottaggio tra Calafiori e Dimarco, mentre Cristante e Di Lorenzo appaiono sicuri della convocazione. Sperano anche Politano e Gatti.

A centrocampo è atteso il ritorno di Frattesi, ma potrebbe esserci una possibilità anche per Nicolò Fagioli. I numerosi impegni ravvicinati potrebbero infatti offrire spazio al centrocampista della Fiorentina, chiamato a sfruttare un’eventuale occasione per ritagliarsi un ruolo nelle rotazioni azzurre. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.