Dusan Vlahovic è finito al centro delle polemiche in Turchia dopo lo scontro con Milan Skriniar durante la sfida tra il Besiktas di Vincenzo Italiano e il Fenerbahce. L’ex attaccante della Fiorentina si era già messo in evidenza nelle prime giornate con i suoi gol.

Nel corso della partita tra i due giocatori si è sfiorata la rissa, con spintoni e mani sul volto. Entrambi sono stati ammoniti, ma successivamente la Federazione turca ha deferito soltanto Vlahovic.

Il Besiktas ha duramente contestato la decisione, denunciando una disparità di trattamento: «È inaccettabile che Vlahovic sia stato deferito dalla commissione disciplinare mentre il calciatore della squadra avversaria, Skriniar, non lo sia stato». Secondo il club, il provvedimento dimostrerebbe quanto il calcio turco sia gestito lontano dai principi di giustizia e uguaglianza.