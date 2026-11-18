Il centrocampista argentino del Manchester City, Enzo Fernandez, ha parlato in zona mista al termine della partita stravinta contro Costa Rica dalla sua nazionale dove sono andati a segno con due reti sia Nico Paz che Mastantuono. Queste le sue parole sui due giovani talenti:

Nico e Franco hanno un potenziale enorme, si allenano molto bene e lo hanno dimostrato oggi in campo. Il futuro dell'Argentina è molto promettente e ne sono davvero contento.