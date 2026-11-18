Le parole di Enzo Fernandez su Mastantuono
VIDEO - La grande doppietta di Mastantuono contro la Costa Rica
Il centrocampista argentino del Manchester City, Enzo Fernandez, ha parlato in zona mista al termine della partita stravinta contro Costa Rica dalla sua nazionale dove sono andati a segno con due reti sia Nico Paz che Mastantuono. Queste le sue parole sui due giovani talenti:
Nico e Franco hanno un potenziale enorme, si allenano molto bene e lo hanno dimostrato oggi in campo. Il futuro dell'Argentina è molto promettente e ne sono davvero contento.
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