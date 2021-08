Italiano: “Pulgar e Bianco i nostri registi. Esterni? Non il primo che capita”

Il tecnico prova ad allontana le voci di mercato su Pezzella e, soprattutto, su Vlahovic

Federico Targetti

Vincenzo Italiano prende la parola in via telematica e presenta alla stampa la sua prima Fiorentina ufficiale: domani arriva il Cosenza, avversario nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia. Seguiamo in diretta le parole del tecnico viola:

Stato d'animo? "Il cantiere aperto del Cosenza è più aperto del nostro, ma in questo momento lo sono quasi tutti. Noi abbiamo cambiato allenatore e dobbiamo lavorare con ragazzi che si conoscono da un mese, alcuni sono arrivati da appena sette giorni e bisogna metterli in pari con gli altri a livello di nozioni e principi. Ci presentiamo abbastanza bene, le ultime amichevoli potevano andare meglio ma possiamo crescere. Abbiamo un'idea nuova e c'è grande disponibilità. Cercheremo di dare risposte importanti".

Nazionali? "Amrabat deve ancora fare differenziato, Kouamé si allena con noi da tre giorni. Li aspettiamo. Domani andrà in campo chi penso possa dare qualcosa in più a livello di crescita e proposta. Penso che in questo momento possa accadere di tutto, nulla è scontato. Chi andrà in campo dovrà dare il massimo".

Vlahovic? "In allenamento ha sempre la solita fame. Il mercato è imprevedibile, ma per come lo vedo tutti i giorni io penso che il problema Vlahovic non esista. Ha sempre voglia, è un trascinatore. E' anche un mercato strano, ma io mi limito a dire che lui spinge sempre forte".

Stallo sul mercato? "Alcune situazioni chiacchierate ci possono anche stare, ma tutti i ragazzi sono professionisti seri, qualcuno può anche avere la testa altrove ma sono momenti che ci stanno. Tutti sono ben allineati, al netto delle dinamiche del mercato in cui tutto può cambiare. Esterno? Non si può prendere il primo che capita, cerchiamo di fare le giuste valutazioni e sbagliare il meno possibile. Devo anche valutare bene chi non era con me in ritiro. Questa squadra ha valore, io lo ribadisco, e nessuno si tirerà indietro già da domani".

Pezzella? "Abbiamo parlato di campo e di quello che chiederò ai difensori di centro-destra. Sono contento che sia venuto a chiedere le cose a me, è il capitano di questa squadra e un giocatore forte e di grande valore, non ho altro da aggiungere".

Coppa Italia? "Penso che diventa sempre una competizione importante, il Cosenza è in costruzione ma noi dobbiamo essere propositivi al massimo e cercare di onorare il torneo nel migliore dei modi".

Gonzalez? "Non è al 100%, ma è una condizione comune un po' a tutti. La Fiorentina ha fatto un grande acquisto, sta a me cercare di sfruttarlo nel migliore dei modi. Su Vlahovic non ho mai chiesto garanzie, mi ha sempre impressionato e sapevo di venire ad allenare un giocatore forte. Adesso dipende dalla volontà del ragazzo, ma ripeto, lo vedo concentrato".

Benassi, Saponara, Callejon? "In questo momento sono a disposizione e li reputo importanti. Sono tre giocatori di grande qualità e che fanno parte della Fiorentina e delle decisioni che devo prendere per domani. Mi danno alternative, hanno esperienza e intelligenza. Sono convinto che possano essere importanti e me l'hanno dimostrato in questo campionato".

Pulgar? "Per caratteristiche fisiche e tecniche penso che sia un play; la cosa che può cambiare è la mia idea su sviluppi di gioco e linee di passaggio, io mi devo adattare a lui e lui alle mie idee. Bianco poi ha stupito tutti me compreso, però è un 2002 e questo va inserito nelle valutazioni. Poi aspettiamo anche Amrabat".