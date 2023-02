Uno sguardo al futuro: un piccolo talento in prova alla Fiorentina

Attaccante di proprietà del Wisla Cracovia, Hugo Woyna-Orlewicz. Questo il giovane talento in prova con l'Under 18 viola. Come sottolinea la Nazione, al società gigliata starebbe valutando le capacità del giovane giocatore. La punta ha segnato 17 gol in 15 partite nel campionato polacco Under 17.