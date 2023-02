Sport Mediaset annuncia: Castrovilli rinnova con la Fiorentina, i dettagli

Arrivano importanti novità sul fronte Gaetano Castrovilli . Secondo quanto riporta Sport Mediaset, infatti, il centrocampista viola avrebbe deciso di prolungare il proprio matrimonio con la Fiorentina. Per l'emittente, il numero dieci viola allungherà il contratto (con attuale scadenza nel 2024) per altre due stagioni con un'opzione su un ulteriore terzo anno .

Stima reciproca

Sempre su Castrovilli, questa mattina il Tirreno ha dedicato ampio spazio al fronte rinnovo. In particolare, il giornale ha spiegato come nel lungo periodo della riabilitazione, le grandi manovre per trovare un accordo erano già iniziate. Perché la Fiorentina non ha mai smesso di credere al talento del centrocampista pugliese e lo ritiene un punto fermo della squadra anche in chiave futura. E lo stesso Castrovilli ha sempre manifestato, al di là dell'interesse di altri club, il desiderio di continuare l'avventura viola, perché è con questa squadra che ha debuttato nella massima serie fino a conquistare anche la maglia azzurra con cui è diventato campione d'Europa nel luglio 2021.