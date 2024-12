Under 15, tre giovani viola convocati per il Torneo di Sviluppo Uefa

Come si legge sul sito della Figc, dopo le selezioni territoriali delle aree Nord, Centro-Nord, Centro e Sud, andate in scena a ottobre e novembre e culminate con il Torneo di Natale, che si è disputato dal 22 al 24 novembre a Novarello, la prima uscita ufficiale della Nazionale Under 15 sarà un Torneo di Sviluppo UEFA, dal 13 al 18 dicembre in Portogallo. Gli Azzurrini esordiranno alla Cidade do Futebol di Algés venerdì 13 dicembre (ore 11 locali, ore 12 italiane) contro la Turchia, prima di sfidare l'Ucraina e i padroni di casa portoghesi rispettivamente domenica 15 (ore 11 locali, ore 12 italiane) e mercoledì 18 dicembre (ore 11 locali, ore 12 italiane).