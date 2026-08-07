n altro giovane prospetto del vivaio gigliato saluta Bagno a Ripoli per intraprendere una nuova avventura in Toscana. Ma se per Lapo Deli l'operazione si è conclusa in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto, la strada tracciata per Gianmarco Angiolini porta sempre ad Empoli, ma a titolo definitivo.

Si separano così le strade tra la Fiorentina e la seconda punta classe 2007, pronta a iniziare una nuova tappa del proprio percorso di crescita.

Un addio lungo 12 anni: il messaggio social

Un passaggio sancito anche dalle parole dello stesso calciatore, che attraverso un toccante post pubblicato qualche giorno fa, sul proprio profilo Instagram ha voluto salutare l'ambiente viola e la città: "Dopo 12 anni e tantissime emozioni, è arrivato il momento di salutarci. Ciao Firenze".

A fare da corredo al messaggio, una gallery fotografica carica di ricordi: dai primi passi da bambino sui campi d'allenamento fino alle foto storiche al fianco di Giancarlo Antognoni, passando per le sfide contro la Juventus e i momenti dei festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto Primavera. Angiolini chiude così un capitolo lungo e importante della propria carriera, valorizzato da numeri di rilievo nel settore giovanile viola: 89 presenze complessive, 22 gol e 10 assist.

Il comunicato dell'Empoli

A ratificare l'operazione è arrivata la nota della società azzurra, che accoglie l'attaccante all'interno della propria formazione Primavera:

"Empoli Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo da ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive di Gianmarco Angiolini. Centrocampista classe 2007, Gianmarco si unirà alla Primavera azzurra di mister Filippeschi".