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Prosegue il percorso di crescita dei giovani talenti della Fiorentina che nella scorsa stagione hanno conquistato lo scudetto Primavera. In questi giorni, infatti, la maggior parte dei protagonisti di quella storica impresa sta lasciando il Viola Park per affrontare le prime esperienze nel calcio professionistico, prevalentemente con la formula del prestito.

Tra i trasferimenti più significativi c'è quello di Lapo Deli, diventato ufficialmente un nuovo calciatore dell'Empoli. Il centrocampista classe 2006 disputerà il prossimo campionato di Serie B con la formazione azzurra, in un'operazione che rappresenta un importante salto di qualità nel suo percorso di crescita.

Il trasferimento è stato definito con la formula del prestito, corredato dal diritto di riscatto in favore dell'Empoli e dal controriscatto a favore della Fiorentina, che manterrà così il controllo sul futuro del giovane centrocampista. Per Deli si tratta di un'occasione preziosa per misurarsi con il calcio dei grandi e continuare il proprio sviluppo in un campionato competitivo come la Serie B.