È arrivato il momento dei saluti. Come vi avevamo anticipato nelle scorse giornate, si separa la strada tra la Fiorentina e Giammarco Angiolini: la seconda punta classe 2007 lascia infatti il club gigliato e si trasferisce all'Empoli a titolo definitivo.

Pochi minuti fa, attraverso il proprio profilo Instagram, il giovane attaccante ha voluto salutare l'ambiente viola e la città con un messaggio semplice ma ricco di significato:

"Dopo 12 anni e tantissime emozioni, è arrivato il momento di salutarci. Ciao Firenze".

Ad accompagnare le sue parole, una gallery fotografica che ripercorre l'intero cammino in riva all'Arno: dai primi passi da bambino sui campi d'allenamento fino agli scatti storici insieme a Giancarlo Antognoni, passando per le sfide vissute contro la Juventus e i momenti indimenticabili dei festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto Primavera.

Per Angiolini si chiude così un capitolo fondamentale della propria carriera, iniziato da piccolissimo nelle giovanili viola e valorizzato da numeri di tutto rispetto: 89 presenze complessive, 22 gol e 10 assist. Ora per la giovane seconda punta si spalancano le porte dell'avventura a titolo definitivo con l'Empoli, con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita nel calcio professionistico.

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