Doppio movimento sull'asse Firenze-Empoli: Lapo Deli passa in prestito, mentre Giammarco Angiolini si trasferisce a titolo definitivo.
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Il mercato della Fiorentina registra una doppia operazione sull'asse Firenze-Empoli. Come anticipato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, il weekend si è rivelato decisivo per il trasferimento di Lapo Deli in azzurro: nella mattinata odierna è infatti avvenuto lo scambio dei documenti tra i due club per definire il passaggio del centrocampista classe 2006 con la formula del prestito.
Ma la trattativa per Deli non è stata l'unica sviluppata tra le due società. Fiorentina ed Empoli hanno infatti lavorato in parallelo anche per un altro elemento della Primavera viola.
Angiolini ai saluti
L'altra operazione riguarda Giammarco Angiolini. La seconda punta classe 2007 lascia la Fiorentina e si trasferisce all'Empoli a titolo definitivo.
Per il giovane attaccante si chiude così un percorso importante con la maglia viola, iniziato nel settore giovanile e caratterizzato da numeri significativi: 89 presenze, 22 gol e 10 assist.
A differenza di Deli, che approda in azzurro con la formula del prestito, Angiolini si trasferisce dunque a titolo definitivo e inizierà una nuova avventura con l'obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita.
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