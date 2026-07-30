Lapo Deli all'Empoli, nel fine settimana il talento sbarca in città
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Lapo Deli è pronto a iniziare la nuova avventura con l'Empoli. Campione in carica con la Primavera viola, classe 2006 di proprietà della Fiorentina. I contatti tra i due club sono andati avanti negli ultimi giorni in maniera positiva, tanto che l’intesa è stata raggiunta, come raccolto da ViolaNews, nel week-end il giocatore raggiungerà Empoli.
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