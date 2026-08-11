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Continua il lavoro della dirigenza della Fiorentina per mettere sotto chiave i prospetti più interessanti del proprio vivaio al Viola Park. A ventiquattro ore dalle firme di Alessandro Perrotti e Mattia Barbone, il club gigliato ha annunciato la stipula del primo contratto da professionista per altri due giovani calciatori classe 2008.

I nuovi contratti: c'è anche il fratello d'arte Samuel Beldenti

I nuovi volti contrattualizzati dalla società sono il centrocampista Samuel Beldenti e l'esterno Gabriele Colaciuri. Per il primo si tratta di una conferma della forte sinergia con la famiglia Beldenti: il giovane mediano raggiunge così una stabilità contrattuale nello stesso club che soltanto poche settimane fa ha acquistato a titolo definitivo suo fratello Dennis, promettente difensore prelevato dal Brescia.

Entrambi i ragazzi hanno firmato un accordo triennale che li legherà alla Fiorentina fino al 30 giugno 2029.

I comunicati ufficiali dell'ACF Fiorentina

Di seguito le due note diffuse dalla società gigliata:

Samuel Beldenti: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore classe 2008 Samuel Beldenti ha firmato il suo primo contratto da professionista, della durata di 3 anni. Il centrocampista sarà quindi legato al Club gigliato fino al 30 giugno 2029".

Gabriele Colaciuri: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore classe 2008 Gabriele Colaciuri ha firmato il suo primo contratto da professionista, della durata di 3 anni. L’esterno sarà quindi legato al Club gigliato fino al 30 giugno 2029".