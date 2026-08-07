Gabriele Conti lascia la Fiorentina e passa a titolo definitivo al Perugia. Confermata la nostra anticipazione: il comunicato e i dettagli dell'operazione
VIDEO - Conti: "Champions? Mettiamoci una Coppa Italia. Antognoni, ripensaci"
Ora c'è anche il timbro del club a confermare quello che vi avevamo raccontato nei giorni scorsi. Gabriele Conti lascia la Fiorentina per iniziare una nuova avventura professionale tra i professionisti: il centrocampista classe 2006 è ufficialmente un nuovo calciatore del Perugia.
Un passaggio a titolo definitivo che trova riscontro immediato dopo il post pubblicato due giorni fa su Instagram dallo stesso calciatore, con cui salutava ufficiosamente l'ambiente gigliato e anticipava la chiusura della sua esperienza a Firenze.
Confermata la nostra anticipazione: operazione chiusa
Si concretizza così l'operazione in uscita lanciata dalla nostra redazione nelle scorse ore. Il club umbro ha definito la trattativa impostata da tempo con i dirigenti viola, arrivando alla firma del contratto del classe 2006. Un trasferimento importante curato nei dettagli dall'agenzia Estilo10 Football Management, che ha seguito la trattativa fino alla definizione dell'accordo. Per il centrocampista si tratta di una vetrina fondamentale per misurarsi in una nuova piazza dopo gli anni fondamentali vissuti all'interno del vivaio gigliato.
Il comunicato del Perugia
A sancire la fumata bianca è arrivata la nota ufficiale diffusa dalla società biancorossa:
"AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Conti. Il centrocampista, classe 2006, ha messo in mostra le proprie qualità guidando il centrocampo della Fiorentina campione d’Italia Primavera nell’ultima stagione, siglando 11 reti. Con il Perugia ha firmato un contratto fino a giugno 2028. Benvenuto in biancorosso, Gabriele!"
© RIPRODUZIONE RISERVATA