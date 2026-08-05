Nuova operazione in uscita per la Fiorentina, che saluta uno dei giovani del proprio settore giovanile. Gabriele Conti è infatti un nuovo calciatore del Perugia.

Il club umbro ha definito nelle ultime ore la trattativa impostata nei giorni scorsi con la società viola e, secondo quanto raccolto, è arrivata anche la firma sul contratto da parte del centrocampista classe 2006, che si è legato al Perugia con un accordo biennale.

Per Conti si tratta di un'importante opportunità per proseguire il proprio percorso di crescita in una nuova realtà, dopo gli anni trascorsi nel vivaio della Fiorentina. L'operazione è stata curata dalla Estilo10 Football Management, che ha seguito il trasferimento fino alla definizione dell'accordo.