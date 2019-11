Verona, che feeling con pali e traverse! Nelle gare dei gialloblu un legno ogni 70′

Soltanto la Juventus ha subito sin qui meno reti dell’Hellas Verona: 10 quelle incassate dai bianconeri, 11 per i gialloblu. E non sono certo mancate in queste settimane le dovute congratulazioni a Juric e alla sua fase difensiva, principale fonte dell’attuale decimo posto in classifica dei suoi. Meriti a parte, il sito della Lega Serie A suggerisce che al Verona è venuta in soccorso anche una certa dose di fortuna: in ben 7 occasioni difatti Silvestri è stato salvato da pali o traversa. D’altro canto va riconosciuto che i gialloblu hanno pagato dazio in fase offensiva: con 8 legni colpiti in queste prime dodici giornate sono la seconda squadra in Serie A dopo il Napoli in questa “particolare” classifica. Il totale di colpiti e subiti, 15, equivale ad una media di uno ogni settanta minuti di gioco circa: la maggior frequenza tra le venti del campionato.