27 – OCCASIONE JUVENTUS: ottimo lavoro della Alves che, dopo essersi destreggiata bene in area viola, tenta di sorprendere con un tiro forte e ravvicinato la Ohrstrom, che respinge in maniera sicura ed efficace

16 – Prima conclusione delle gigliate con Bonetti, ma il tiro è lento e prevedibile. Giuliani blocca senza problemi

15 – Ancora Girelli protagonista, ma il suo colpo di testa è ben respinto da Ohrstrom

14 – OCCASIONE JUVENTUS: la Cernoia vede la Ohrstrom leggermente avanzata e cerca di sorprenderla con una staffilata da 20 metri che si stampa sulla traversa

10 – GOL JUVENTUS: la Girelli porta in vantaggio le bianconere con un gol di testa dopo che la palla, battezzata fuori dalla Ohrstrom su un rinvio sbilenco della Arnth, aveva colpito la traversa. Svarione imperdonabile della difesa viola

6 – OCCASIONE JUVENTUS: su un cross di Rosucci salta male la Arnth, favorendo il colpo di testa della Girelli che impegna seriamente la Ohrstrom che riesce a deviare in corner

2 – Il primo tentativo della gara e della Girelli. Conclusione lenta e fuori dallo specchio

1 – La Juventus muove la prima palla della gara. Entrambe le squadre indossano le divise tradizionali

PARTITE!