La Fiorentina Women’s raddoppia: dopo Sabatino, ecco Louise Quinn dall’Arsenal

Doppio colpo per la Fiorentina Women’s. Dopo aver raggiunto l’accordo con Daniela Sabatino, attaccante classe 1985 proveniente dal Sassuolo, la società viola ha finalizzato l’accordo con Louise Quinn, difensore irlandese classe 1990 dell’Arsenal. Lo riporta TuttoCalcioFemminile. Quinn andrà a coprire la casella lasciata vuota da Agard ed è un innesto di assoluto livello: con le Gunners in tre stagioni ha raccolto 76 presenze e 7 reti, vincendo un campionato e una FA Cup; in precedenza aveva giocato con le svedesi dell’Eskilstuna United.