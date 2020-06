Fiorentina Women’s, via Bonetti e Mauro? Guagni resta, nuovo acquisto tra i pali

Punto sulla Fiorentina Women’s all’interno del Corriere Fiorentino oggi in edicola. Il mercato è già partito: dopo l’addio del difensore francese classe ’89 Laura Agard (va al Milan), ci potrebbero essere altre partenze. Paloma Lazaro, attaccante 27enne, potrebbe finire alla Roma, ma le voci che preoccupano maggiormente i tifosi sono quelle legate ai possibili addii di Tatiana Bonetti e Ilaria Mauro. Partiamo dalla numero 10 classe 1991. La società viola ha offerto a Bonetti il rinnovo del contratto per due anni con ritocco dell’ingaggio. Lei, dal canto suo, avrebbe preso tempo. Non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo della società, ma la Fiorentina auspica ci sia riconoscenza da parte dell’attaccante vigevanese nei confronti del club che le ha fatto ritrovare la Nazionale dopo oltre tre anni di assenza.

Da Bonetti a bomber Mauro. Il futuro della calciatrice friulana classe 1988 sembra delinearsi lontano da Firenze. Su di lei ci sarebbe l’interesse di due club del nord: Inter e Juventus. La società nerazzurra corteggia Mauro già da un anno. L’estate scorsa la numero 9 gigliata rifiutò le avances dell’Inter. Quest’anno potrebbe non essere così. Per quanto riguarda la società bianconera, l’addio di Aluko potrebbe far virare su Mauro, anche se le due hanno caratteristiche diverse. Dalle partenze più o meno probabili agli arrivi: vicina, molto vicina all’accordo con la Fiorentina è Katja Schroffenegger, portiere classe 1991. La calciatrice, nata a Bolzano, ha giocato l’ultima stagione nel Florentia San Gimignano ed è da anni nel giro della Nazionale italiana. E Alia Guagni? L’Atletico Madrid la vuole. Lei, dopo aver rifiutato le avances del Real Madrid un anno fa, è pronta a replicare. E a dimostrare tutto il suo amore per la Fiorentina.