Fiorentina Women’s: “Torniamo a giocare la Champions!”. Professionismo dal ’22/’23

“Torneremo a giocare in Champions League per la 4° stagione consecutiva”, scrive la Fiorentina su Violachannel.tv. Ma nel comunicato pubblicato dalla società gigliata si parla anche di altro: “In seguito a quanto stabilito dal Consiglio Federale in data odierna, la Fiorentina ha ufficialmente chiuso il Campionato di Serie A Femminile al secondo posto, guadagnando così l’accesso alla UEFA Women’s Champions League 2020/21. Il Consiglio Federale ha stabilito le graduatorie delle competizioni nazionali, assegnando lo Scudetto alla Juventus Women in base al coefficiente correttivo già utilizzato. Juventus e Fiorentina giocheranno in Champions League, Tavagnacco e Orobica retrocedono, Napoli e San Marino sono promosse in Serie A, Novese e Perugia retrocedono in Serie C. Introducendo il tema dello sviluppo del calcio femminile italiano, il presidente Gravina ha proposto, e il Consiglio ha condiviso all’unanimità, l’avviamento di un progetto graduale teso al riconoscimento del professionismo, a partire dalla stagione 2022/2023.

Il Consiglio, inoltre, ha approvato il nuovo sistema delle Licenze per il femminile ed ha provveduto a stabilire date e format per la nuova stagione sportiva: la data di avvio del campionato 2020/2021 al 22 agosto, anche per andare incontro alle esigenze della Nazionale impegnata a settembre nelle gare di qualificazione all’Europeo in programma nel 2022. La Serie B, che da quest’anno sarà a 14 squadre per consentire ad ogni girone di C di promuovere una squadra, inizierà il prossimo 13 settembre con due promozioni in A e quattro retrocessioni in C. Si allarga anche la formula della Coppa Italia con 26 partecipanti totali. Per la Supercoppa si è preferito, tenuto conto della sospensione definitiva del campionato, di varare una formula a 4 con le prime classificate del 2019/20. Per il campionato Primavera ci saranno invece novità a partire dal 2021/22 con l’istituzione di due livelli di competizione: Primavera 1 e Primavera 2 con promozioni e retrocessioni tra i due tornei”.