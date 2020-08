Sabatino: “Contenta per la doppietta, a Firenze mi trovo bene. Contro il Napoli per vincere”

Daniela Sabatino, attaccante Fiorentina femminile, ha parlato a Violachannel dopo la vittoria contro l’Inter: “Non vedevamo l’ora di scendere in campo. Sapevamo di affrontare un’ottima squadra come l’Inter, ma volevamo dimostrare che la Fiorentina punta a vincere. Abbiamo sfruttato le tante occasioni create. Sono contenta per la doppietta, per un attaccante è sempre bello segnare. Riprendere dopo 5 mesi non è semplice, la stanchezza si è fatta sentire, ma abbiamo fatto una buona prestazione e siamo soddisfatte. Fin da subito mi sono trovata bene a Firenze. Il campionato è ancora lungo, dobbiamo ancora conoscerci bene, ma vogliamo divertire e divertirci. A Napoli non sarà semplice, andiamo lì per vincere“.

