Quinn: “Champions? Rimonta impresa mastodontica, l’obiettivo è vincere”

Louise Quinn, difensore della Fiorentina Femminile, ha parlato al sito irlandese Indipendent Sport alla vigilia della sfida contro il Manchester City (ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma oggi pomeriggio alle 14:00). Queste le sue dichiarazioni: “Rimontare il 3-0 dell’andata è un’impresa mastodontica. Ci manca l’esperienza, le due rete incassate a freddo ne sono la prova. Dovremo dare tutto provando almeno ad uscire con una vittoria. La mia esperienza in Italia? Qua il calcio è vissuto da tutti in maniera molto appassionata, ma non manca uno sguardo realistico. La dirigenza riesce a trasmetterci la sua forte passione”.