Il braccio di ferro tra Fiorentina e Como per Moise Kean continua e sta diventando un tormentone. Con il passare dei giorni, l'impasse rimane. Vi riportiamo l'ultimo aggiornamento di Gianluca Di Marzio:

Prosegue la trattativa tra Como e Fiorentina per Moise Kean, che ha chiesto la cessione per trasferirsi nel club di Cesc Fabregas. In questo momento l'ostacolo non è di tipo economico, ma è legato al giocatore che alla Fiorentina serve per sostituirlo prima di dare il via libera alla sua cessione. I viola vogliono un sostituto ritenuto all'altezza se non migliore rispetto al classe 2000, che verrà liberato solo a questa condizione. Il Como, però, ha fretta e ne fa anche una questione di tempo: se l'operazione non si sbloccherà in tempi relativamente brevi, allora andrà su una soluzione alternativa.