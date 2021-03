E’ stata diramata la lista delle giocatrici viola che oggi pomeriggio (ore 14:00) prenderanno parte a Fiorentina Femminile-Manchester City, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Le ragazze di Cincotta sono chiamate ad un’impresa proibitiva se consideriamo il valore delle avversarie ed il risultato della partita d’andata giocata in Inghilterra (3-0 per le padrone di casa). Queste le convocate viola: