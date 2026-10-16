Tempo di vigilia in casa Fiorentina Femminile. In vista della terza giornata di Serie A Femminile, le gigliate si preparano ad affrontare la trasferta contro il Como Women, in programma sabato alle ore 15:00. Un incrocio delicato a cui la squadra arriva dopo un avvio a due facce: il ko all'esordio per 2-0 contro l'Inter a Milano e la convincente risposta casalinga con il medesimo punteggio ai danni del Sassuolo. Ai canali ufficiali del club, il tecnico Pablo Pinones-Arce ha fatto il punto sul momento e sulla crescita del gruppo.

La sosta per le Nazionali e le insidie del Como

Tra i fattori chiave della preparazione alla sfida c'è stato il rientro scaglionato delle tante giocatrici impegnate con le rispettive selezioni estere e italiane:

"La sosta per le Nazionali può influenzare? Può influenzare, ma non deve assolutamente essere una scusa per noi. Abbiamo tantissime ragazze che giocano in Nazionale e sono estremamente fiero di questo".

Analizzando l'avversario di giornata, l'allenatore viola ha poi riservato parole di grande rispetto per l'organizzazione tattica della compagine lombarda:

"Il Como Women è una squadra ben messa in campo, specialmente da quando ha cambiato guida tecnica. Sta lavorando molto bene ed è reduce da un ottimo campionato. Sviluppano una fase offensiva simile a quella di altre formazioni della categoria, affidandosi a marcature rigide uomo su uomo".

Il bilancio sull'avvio e la rotta da seguire

Tracciando un primo bilancio su queste prime due uscite ufficiali di campionato, Pinones-Arce ha rinnovato la fiducia nelle qualità della propria rosa, indicando la prestazione sfoderata contro il Sassuolo come lo standard da mantenere con costanza:

Mi prendo tutte le responsabilità per la sconfitta incassata contro l'Inter all'esordio, è stata una gara un po' particolare che avevamo preparato in modo diverso, ma le ragazze hanno comunque fatto bene. Contro il Sassuolo, invece, abbiamo disputato un'ottima prova, tornando a giocare secondo i nostri standard e gestendo la partita dal primo all'ultimo minuto. Dobbiamo ripartire proprio da lì, proponendo lo stesso atteggiamento anche lontano dalle mura amiche. Siamo una squadra ricca di qualità, adesso dobbiamo trovare la continuità necessaria per esprimere sempre il nostro calcio.