Dopo il 2-0 dell'andata, la selezione azzurra guidata da Soncin ha eliminato la Bielorussia sul terreno dell'impianto fiorentino

Redazione VN
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La centrocampista della Fiorentina femminile Emma Severini in questi giorni è impegnata con la maglia dell'Italia per i playoff di qualificazione al prossimo Mondiale di categoria. Il prossimo ostacolo si chiama chiama Finlandia, dopo aver eliminato al Franchi quest'oggi la Bielorussia. A decidere la qualificazione, però, non è stato il risultato odierno (1-1), bensì la vittoria per 2-0 ottenuta dalla selezione azzurra nel match di andata. Ecco a tal proposito le dichiarazioni della giocatrice gigliata:

Volevamo festeggiare a Firenze la qualificazione con una vittoria, purtroppo non ci siamo riuscite. Siamo state poco concrete e sbagliato troppo nell'ultimo passaggio. Per me giocare al Franchi è davvero emozionante, mi sento a casa e sugli spalti c'era tutta la mia famiglia. Peccato non aver vinto, adesso testa alla Finlandia. Dobbiamo farci trovare pronte, non sarà facile.
Severini Italia

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