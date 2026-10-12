Emma Severini, giocatrice della Fiorentina Femminile, presenta la sfida di domani al Franchi contro la Bielorussia:

Vestire l’azzurro nella città nella quale gioca e vive è qualcosa che non capita tutti i giorni. Che responsabilità si sente addosso, davanti alla sua famiglia e alla sua gente?

«È un onore e motivo di orgoglio, qua mi sento a casa e questo mi darà uno stimolo ancora più grande per far bene».

Sarà una gara importante nella corsa verso i Mondiali: in caso di passaggio del turno, infatti, vi qualificherete per la finale dei playoff in programma a dicembre.

«Un traguardo che non possiamo fallire e per me anche un sogno perché sarebbe il mio secondo Mondiale dopo quello del 2023 in Australia e Nuova Zelanda».

All’andata l’Italia batté la Bielorussia per 2-0. Che gara si aspetta adesso?

«Complicata: loro sono di un livello tecnico più basso rispetto al nostro ma verranno agguerrite, sanno di avere un’ultima chance e faranno di tutto per non buttarla».

Quella di domani sarà la sua 20ª presenza con la Nazionale maggiore, oltre a quelle maturate con le giovanili a partire dall’Under 16. All’attivo anche una rete segnata alla Svezia nel 2024. Se andasse in gol anche a Firenze?

«Sarebbe bellissimo, ovviamente. Ma la cosa più importante sarà passare il turno, in questi casi non conta il singolo ma il collettivo».

Il centrocampo azzurro ha tanta qualità. Quanto la stimola condividere il reparto con compagne che, come lei, hanno grande esperienza anche internazionale?

«È un privilegio e una fortuna avere accanto persone che mi aiutino a migliorare anche come persona oltre che come calciatrice».

Cresciuta nel settore giovanile viola e dopo la parentesi a Roma e Napoli, questa è la quinta stagione nella Fiorentina, nella quale vanta anche il record di aver segnato un gol dopo appena 32 secondi dal suo ingresso in campo. Quali sono gli obiettivi per il 2026-2027?

«Siamo una squadra più matura, abbiamo alzato l’asticella e vogliamo dimostrare chi siamo e che possiamo puntare in alto».

Tornando alla partita di domani, un messaggio agli appassionati per invogliarli a venire al Franchi?

«È una partita importante, abbiamo bisogno di voi e del vostro calore».