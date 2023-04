Panico: “Contro la Juventus non voglio vedere timori reverenziali”

"Sarà una partita molto difficile, non lo nascondiamo. Affrontiamo una squadra molto forte. Credo che la cosa più importante sia riuscire a dare continuità a cosa stiamo facendo ed a come lo stiamo facendo. Mi piacerebbe vedere una Fiorentina migliorata dal punto di vista della consapevolezza, che riesca a credere nei propri mezzi e che non affronti la Juventus con timore reverenziale. Abbiamo dimostrato a noi stesse che avendo un atteggiamento più consapevole, determinato e tenendo la giusta attenzione possiamo competere con chiunque, a prescindere dall'avversario. La sosta nazionale ha un po' interrotto la nostra continuità, ma questo problema ce l'hanno anche le altre squadre, ed anche la Juve".