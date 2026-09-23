Il retroscena sulla trattativa
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Il presidente del Beşiktaş, Serdal Adalı, ha rilasciato un'intervista esclusiva ad A Spor. Il presidente delle Aquile nere ha fatto dichiarazioni significative riguardo al processo di ingaggio dell'allenatore Vincenzo Italiano. Le sue parole:
Abbiamo chiamato l'agente di Italiano. Quando abbiamo chiamato, non aveva ancora rescisso il contratto con il Bologna e ci hanno detto qualcosa del tipo: 'Rescinderemo il contratto con il Bologna oggi o domani. Stiamo raggiungendo un accordo con il Napoli'. Così ci siamo rivolti ad altre alternative. Abbiamo ricevuto la notizia che c'erano problemi nelle trattative tra Italiano e il Napoli. Önder è rimasto a Roma per due giorni. Poi sono andato io, ci siamo seduti e abbiamo parlato insieme per due giorni. Abbiamo raggiunto un accordo, lo abbiamo ingaggiato e lui è venuto qui. Ringrazio il presidente del Napoli.
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