Secondo quanto riferito dal portale svizzero 4-4-2.ch, diversi club di spicco nei campionati europei sarebbero interessati ad Amadou Koné, centrocampista ivoriano classe 2005 che un anno fa ha lasciato la Francia per approdare al Neom SC in Arabia Saudita. Tra i club francesi particolarmente attratti ci sono l’Olympique Marsiglia, l’Olympique Lione e l’OGC Nizza. In Serie A, Fiorentina e Atalanta sono le squadre coinvolte, mentre in Premier League si parla della neo-promossa Hull City. Per ora, nessuna società ha avanzato un’offerta concreta.

Koné vuole prendersi il suo tempo prima di compiere il passo chiave della sua carriera. Il suo attuale contratto in Arabia Saudita scadrà nel 2029. Il Neom SC starebbe chiedendo un risarcimento intorno ai 15-20 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero bonus legati alle prestazioni e una clausola sulla futura rivendita.