L'ex tecnico viola Delio Rossi è intervenuto come ospite nel corso della trasmissione "Salotto Viola" su Italia 7 per commentare il momento della Fiorentina.

Interpellato sull'avvio di stagione travagliato e sull'immediato cambio di guida tecnica, Rossi ha espresso un giudizio critico sulle dinamiche societarie:

Quando si decide di cambiare allenatore in tempi così brevi, non si tratta solo di una sconfitta o di un demerito del tecnico, ma di chi lo ha scelto. È evidente che siano state fatte valutazioni errate alla base. Tornare su un allenatore che avevi già sotto contratto rappresenta un doppio errore, perché se non lo ritenevi all'altezza non dovevi sostituirlo all'inizio, oppure significa che hai sbagliato completamente la pianificazione estiva. Sarà solo il tempo a dire se le scelte si riveleranno azzeccate attraverso l'analisi dei risultati. In questo momento la sensazione è che si sia semplicemente posto un riparo a un errore commesso in precedenza.