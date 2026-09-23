Le parole di Delio Rossi sull'inizio di stagione della Fiorentina: dall'esonero di Fabio Grosso alla nuova gestione Vanoli
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L'ex tecnico viola Delio Rossi è intervenuto come ospite nel corso della trasmissione "Salotto Viola" su Italia 7 per commentare il momento della Fiorentina.
Il ribaltone in panchina e la gestione dirigenziale
Interpellato sull'avvio di stagione travagliato e sull'immediato cambio di guida tecnica, Rossi ha espresso un giudizio critico sulle dinamiche societarie:
Quando si decide di cambiare allenatore in tempi così brevi, non si tratta solo di una sconfitta o di un demerito del tecnico, ma di chi lo ha scelto. È evidente che siano state fatte valutazioni errate alla base. Tornare su un allenatore che avevi già sotto contratto rappresenta un doppio errore, perché se non lo ritenevi all'altezza non dovevi sostituirlo all'inizio, oppure significa che hai sbagliato completamente la pianificazione estiva. Sarà solo il tempo a dire se le scelte si riveleranno azzeccate attraverso l'analisi dei risultati. In questo momento la sensazione è che si sia semplicemente posto un riparo a un errore commesso in precedenza.
Il profilo di Fagioli tra continuità e leadership
L'allenatore si è poi espresso sulle qualità e sulle prospettive di Nicolò Fagioli, al centro della manovra viola dopo un periodo complesso:
Non conosco bene Fagioli fuori dal campo, anche se per dare un giudizio completo su un calciatore bisognerebbe averlo allenato, dato che la resa dipende da molteplici componenti. Dal punto di vista tecnico non gli manca nulla ed è certamente un fattore a suo favore. Sulla capacità di caricarsi la Fiorentina sulle spalle e diventare un vero leader, solo il tempo potrà fornirci risposte.
Rossi ha infine concluso evidenziando la necessità di continuità per il centrocampista:
Al momento alterna prestazioni di altissimo livello ad altre in cui alcune componenti vengono meno. È proprio la continuità a determinare perché certi calciatori raggiungono determinati livelli e altri no. Le qualità ci sono, ma sarà il prosieguo della stagione a definire con chiarezza che tipo di giocatore potrà diventare.
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