LIVE – Fiorentina Femm.-Inter 0-0: pericolose le nerazzurre. Super Baldi

Oggi allo Stadio Piero Torrini va in scena Fiorentina Femminile-Inter, un match nel quale le ragazze di coach Panico cercheranno la loro prima vittoria in questa seconda fase di campionato.

Dopo aver concluso la fase regolamentare del campionato, la Serie A femminile è in piena corsa nella Poule Scudetto. Oggi allo Stadio Piero Torrini va in scena Fiorentina Femminile-Inter, un match nel quale le ragazze di coach Panico cercheranno la loro prima vittoria in questa seconda fase di campionato. SU NUMERICALCIO LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A FEMMINILE