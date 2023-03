Femminile, Mijatovic: “Inter? Abbiamo bisogno dell’aiuto del pubblico “

LE DICHIARAZIONI

"Sono soddisfatta della nostra reazione e della forza del gruppo, il pareggio con il Milan ci dà una grossa spinta e fiducia, abbiamo dominato. Dobbiamo lavorare sugli errori, ora si percepisce più competitività e sarà più interessante per i tifosi. Questa sarà l'ultima partita in casa che giocheremo ad aprile, sarei contenta se il pubblico accorresse numeroso per sostenerci".