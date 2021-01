PAGELLE VN – Quinn regge fino in fondo, incubo Bonansea per Zanoli

QUINN 7: Dà sicurezza con la sua stazza e il suo posizionamento, anche se l’attacco avversario è estremamente mobile. Respinge e allontana in ogni modo tutti i palloni che le capitano a tiro, strepitosa contraerea nel momento di maggiore sofferenza dei primi 45 minuti. Da applausi la ripresa con una chiusura d’altri tempi su Bonansea in avvio e tanti interventi risolutori fino alla fine.

ZANOLI 4,5: Bonansea vanifica il suo apporto offensivo tenendola bloccata in difesa e mettendola in difficoltà varie volte. La giovanissima viola all’inizio non sfigura, ma paga la differenza di età e di esperienza con la match-winner, che la beffa svariate volte compresa l’occasione dell’1-0. Giornata da dimenticare.

