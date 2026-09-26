Alla vigilia del debutto in campionato contro l'Inter, valido per la prima giornata della Serie A Women 2026/27, il tecnico della Fiorentina Femminile Pablo Pinones Arce ha presentato la delicata trasferta milanese ai microfoni dei canali ufficiali del club gigliato ---> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI SEIRE A FEMMINILE

L'analisi del tecnico: "Serve continuità, lo scorso anno troppi errori nostri"

L'allenatore della formazione viola ha tracciato una linea chiara rispetto al recente passato, chiedendo una crescita evidente sul piano della consapevolezza: "Anche se lo scorso è stato un anno di esperimenti per cercare di sviluppare e creare un'identità di squadra, in questa stagione mi aspetto più maturità e continuità nel gioco. Dobbiamo mantenere un livello più costante durante tutto l'arco del campionato: chiunque sia l'avversario, sarà fondamentale proporre le nostre idee. L'anno scorso la sensazione è stata spesso la stessa, ovvero che molte sfide le abbiamo perse da sole, compresa la mancata qualificazione alla Champions League. Tutto quello che è successo è dipeso da nostri demeriti, ed è proprio da lì che dobbiamo crescere".

Il lavoro al Viola Park e l'insidia Inter

Un percorso di crescita che sta passando attraverso un lavoro quotidiano molto focalizzato sui particolari: "Stiamo lavorando bene, con le ragazze che si sono messe al 100% a disposizione mia e dello staff. Dal punto di vista calcistico stiamo operando in maniera diversa rispetto a un anno fa: non c'è più la necessità di introdurre concetti totalmente nuovi, quindi possiamo concentrarci sulla cura dei minimi dettagli".

Infine, un commento sul valore delle avversarie nerazzurre e sull'atteggiamento da mostrare in campo: "L'Inter è una squadra fortissima che ha dimostrato i propri valori e vuole fare grandi cose. Hanno ingaggiato un allenatore con un'identità tattica molto chiara, reduce dall'ottima esperienza al Napoli, e si è già intravista la sua mano nelle prime uscite. Tuttavia, anche se ci prepariamo in base a chi affrontiamo, per noi non cambia: sarà fondamentale concentrarci su ciò che possiamo controllare noi durante i novanta minuti, perché so di avere a disposizione una grande squadra".