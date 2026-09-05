L'allenatore della Fiorentina Femminile Pablo Pinones Arce è intervenuto ai microfoni ufficiali del club a seguito del match con la Roma. Le sue parole: "Abbiamo iniziato anche abbastanza bene i primi quindici minuti, gestendo la partita nel modo nel quale la avevamo preparata, ma dopo abbiamo avuto difficoltà nel trovare gli spazi e il nostro gioco. Dopodiché la partita è stata condizionata dal fatto che abbiamo giocato con una giocatrice in meno quando ci hanno segnato gli ultimi due gol. Dobbiamo crescere ancora, dispiace perché ci teniamo a fare una buona stagione. Dobbiamo solo stare più tranquille in fase di possesso e sono sicuro che vedremo un'altra Fiorentina a breve".

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