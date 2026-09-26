Dove seguire la prima stagionale delle viola di Pinones Arce
VIDEO - Italia, chi contro il Belgio? Fagioli fuori dai titolari (e non solo)
Dopo la Serie A Women's Cup, per la Fiorentina femminile è arrivato il momento di fare sul serio. Le viola debuttano in campionato contro l'Inter, in una sfida subito importante per iniziare con il piede giusto la nuova stagione.
Dove vederla in TV e streaming
|Domenica 27 settembre, ore 17:00
|stadio Chinetti
|TV
|DAZN, RaiSport
|Streaming
|DAZN
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Prandelli a VN: "Bravo Vanoli, ma Grosso non ha avuto tempo. Attacco? Gestirei così"
Rassegna stampa
CorFio: "Paratici vuole un terzino esperto a sinistra. Tentativo per Udogie?"
Rassegna stampa
Luis Balbo: "Deluso, volevo rimanere a Firenze. Vanoli mi ha insegnato tanto"
Social
City sotto accusa, De Gea al veleno: "Quante Premier avrei vinto quindi?"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Due big di A volevano Oulai. Vanoli lo tiene in panchina per un motivo"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti