Dove seguire la prima stagionale delle viola di Pinones Arce

Redazione VN
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS NAPOLI

VIDEO - Italia, chi contro il Belgio? Fagioli fuori dai titolari (e non solo)

Dopo la Serie A Women's Cup, per la Fiorentina femminile è arrivato il momento di fare sul serio. Le viola debuttano in campionato contro l'Inter, in una sfida subito importante per iniziare con il piede giusto la nuova stagione.

Dove vederla in TV e streaming

Domenica 27 settembre, ore 17:00 stadio Chinetti
TV DAZN, RaiSport
Streaming DAZN

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
Dove vederla femminile 2026 27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti