Vista la notizia dell'attaccante Janogy, la Fiorentina Femminile è alla ricerca di un'attaccante per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla giornalista spagnola, Sandra Riquelme, le viola sarebbero vicine a chiudere per Alba Cerrato. La calciatrice punta a giocare in Italia e Firenze sembra essere una destinazione più che gradita. L'ex attaccante del Siviglia è una delle grandi promesse del calcio spagnolo e già bomber nelle categorie inferiori della Spagna, oltre ad essere bicampionessa d'Europa U19.

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