Domani alle 12:30 si giocherà l’ultimo atto della Supercoppa Femminile. Avversarie in campo, ancora una volta Fiorentina e Juventus. Le Viola di Cincotta, dopo aver superato in rimonta il Milan guidato da Ganz, se la dovranno vedere con la “vecchia signora”. Per la Fiorentina si tratta della quarta finale consecutiva nella competizione. Ecco come si preparano alla vigilia di una grande sfida alcune calciatrici viola: Louise Quinn e Lana Clelland.

