Vigilia di Juventus-Fiorentina, Melani: “In campo lasceremo da parte l’emozione”

Domani alle 12.30, Juventus e Fiorentina si sfideranno allo stadio Gastaldi di Chiavari per la finale di Supercoppa Femminile. Con l’assenza di Antonio Cincotta, colpito dal Covid, in panchina domani ci sarà nuovamente Nicola Melani. Queste le parole del mister della Fiorentina Femminile, tratte dal sito ufficiale dei viola:

Abbiamo fatto una bella impresa in semifinale, contro la Juventus è sempre una battaglia. Nelle ultime partite siamo state sconfitte ma siamo consapevoli delle nostre forze. Stasera sono emozionato perché non mi aspettavo di essere qui: purtroppo Mister Cincotta non è potuto venire ma grazie alla tecnologia ci sentiamo e confrontiamo spesso. Questa emozione però la lascio qui stasera: domani sul campo sarà un’altra storia. Le ragazze giocheranno anche per le altre che sono assenti, qualcosa in più verrà dato anche per questo. Sarebbe bellissimo poter regalare a loro, al Presidente Commisso e alla città di Firenze il trofeo. È stato difficile non allenarsi insieme tutti questi mesi ed è stata una gioia ritrovarsi. Siamo state forti mentalmente, ma il calcio è così una questione di testa.