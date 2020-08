“Volevo tornare in Italia e ho colto l’opportunità di venire alla Fiorentina, mi piacciono le sfide. In Spagna ho maturato esperienza ma posso imparare molto da giocatrici come Sabatino, Bonetti e Clelland. Le mie caratteristiche principali? Fisico e tiro”. L’intervista di Martina Piemonte, uno dei nuovi acquisti della Fiorentina femminile (LEGGI DI PIU’).