Non solo calcio maschile: La Nazione si concentra anche sulle ripercussioni della Fiorentina Femminile dopo il 4-0 subito in casa della Juventus. La sberla è stata forte ma il gruppo è chiamato a ripartire già domenica, quando alle 15 affronterà il Verona. Serve ricompattare l’ambiente e di ritrovare Tatiana Bonetti, nodo cardine della squadra. Senza di lei le viola hanno perso due partite consecutive, non può essere una coincidenza. Indipendentemente da come si sia sviluppato e gestito il ’caso Atletico Madrid’ (LEGGI), Bonetti va recuperata al più presto e spedita in campo.

Poche le alternative a disposizione e servirà tanta diplomazia e anche un po’ di pazienza perché rimettere insieme i cocci non è mai semplice. Servirà tanta serenità e tranquillità e una grande opera di ricucitura da parte della dirigenza viola. Rimettere insieme le parti, come detto, soprattutto quando in palio c’è di fatto una stagione che è solo all’inizio e deve ancora raccontare un percorso al quale la Fiorentina si è affacciata con lecite ambizioni di vertice.