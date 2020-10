Sky: Bonetti non è contenta, ma la Fiorentina non le ha impedito nulla: la ricostruzione

Alla fine Tatiana Bonetti è rimasta alla Fiorentina Femminile, niente da fare per l’Atletico Madrid. Sky Sport, prima di trasmettere la partita tra Juventus e Fiorentina, ha dato notizia dell’infelicità della calciatrice rispetto alla mancata operazione di mercato. Lo spogliatoio ne sarebbe stato destabilizzato, e la partita contro il Sassuolo ne ha risentito in maniera tangibile. Eppure Commisso non ha impedito alla Bonetti di partire: l’Atletico si sarebbe tirato indietro con grande lealtà sportiva una volta saputo dell’impossibilità della Fiorentina di far fronte alla partenza della sua numero 10. Probabilmente, se ne riparlerà a fine stagione.

TUTTE LE NOVITA’ SUL CALCIO FEMMINILE